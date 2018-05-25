Солистка The Hardkiss призналась, чем занимается в столичных пробках

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Юлия Санина из The Hardkiss

Украинская группа The Hardkiss активно гастролирует и работает над новым альбомом

Поэтому свободного времени у музыкантов крайне мало. Впрочем, участники коллектива находят возможность быть в курсе мировых событий. Как найти время для всего, и при этом сохранить теплые отношения с любимым, солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала на съемках шоу «Ліга зірок».

«Большую часть времени мы находимся в разъездах: репетиции, саундчеки, выступления… И как раз, когда находимся в дороге, есть время что-то почитать и посмотреть. По пути на концерт «Ліга зірок», когда мы попали в большую пробку, я смотрела онлайн-трансляцию свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Конечно, полностью посмотреть не удалось, но я увидела самое главное: когда молодожены обменивались кольцами и клятвами. Это был очень трогательный момент. История Меган и Гарри никого не оставила равнодушным, потому что видно искренность их чувств. Это действительно красивая история любви», – рассказала Юлия Санина.

Также певица поделилась, как, по ее мнению, сохранить теплые отношения с любимым человеком:

«Я точно знаю: чтобы сохранить теплые отношения, на самом деле нужно просто любить и уважать друг друга. Мы с мужем практически круглосуточно вместе: и на работе, и дома. Но в таком случае нужно уметь давать свободу своей половинке, иногда отдыхать друг от друга. Это очень важно», – поделилась Юлия.