Майли Сайрус стала мужчиной



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Майли Сайрус

Поклонники оценили новое перевоплощение Майли

26-летняя американская певица Майли Сайрус - известная любительница ярких экспериментов с внешностью и стилем. Накануне она в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав в сети несколько снимков и роликов, на которых предстала с усами и густой бородой и в мужской одежде.

Как оказалось, поп-дива перевоплотилась в парня ради съемок в известном американском драг-шоу «Королевские гонки Ру Пола»

На съемках нового сезона программы Сайрус как раз выступила в роли приглашенной судьи. По словам супруги Лиама Хемсворта, ей захотелось появиться на съемочной площадке инкогнито: она притворилась мужчиной, чтобы слиться со съемочной группой. Однако долго оставаться неузнанной Майли не удалось.

Поклонники оценили новое перевоплощение Майли и отметили, что в таком образе она стала похожа сразу на нескольких знаменитых мужчин: Джареда Лето, Леонардо ДиКаприо и Адама Ливайна.