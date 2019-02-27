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    Шоу-биз

    Майли Сайрус стала мужчиной

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус

    Поклонники оценили новое перевоплощение Майли

    26-летняя американская певица Майли Сайрус - известная любительница ярких экспериментов с внешностью и стилем. Накануне она в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав в сети несколько снимков и роликов, на которых предстала с усами и густой бородой и в мужской одежде.

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    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной
    Майли Сайрус стала мужчиной

    Как оказалось, поп-дива перевоплотилась в парня ради съемок в известном американском драг-шоу «Королевские гонки Ру Пола»

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    На съемках нового сезона программы Сайрус как раз выступила в роли приглашенной судьи. По словам супруги Лиама Хемсворта, ей захотелось появиться на съемочной площадке инкогнито: она притворилась мужчиной, чтобы слиться со съемочной группой. Однако долго оставаться неузнанной Майли не удалось.

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    Поклонники оценили новое перевоплощение Майли и отметили, что в таком образе она стала похожа сразу на нескольких знаменитых мужчин: Джареда Лето, Леонардо ДиКаприо и Адама Ливайна. 

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