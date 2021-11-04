Милашки-подружки. Постаревший Майкл Дуглас впервые показал своих ослиц (видео)

Актер выгуливал животных без упряжки

77-летний голливудский актер Майкл Дуглас в своем Фейсбуке опубликовал короткое видео, на котором запечатлен во время прогулки с двумя ослицами.

Пока актер комментировал происходящее, животные послушно стояли рядом с ним. Дуглас выгуливал ослиц без упряжки.

«Просто прогулялся с подружками. Разве они не милашки? Мама с дочкой», – подписал он ролик.

Напомним, Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов», а также премии «Эмми». Актер известен по фильмам «Война супругов Роуз» (1989), «Роман с камнем» (1984), «Жемчужина Нила» (1985), «Основной инстинкт» (1992), «Одинокий человек» (2010).

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.