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    Милашки-подружки. Постаревший Майкл Дуглас впервые показал своих ослиц (видео)

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    Актер Майкл Дуглас - Милашки-подружки. Постаревший Майкл Дуглас впервые показал своих ослиц (видео)
    Актер Майкл Дуглас

    Актер выгуливал животных без упряжки

    77-летний голливудский актер Майкл Дуглас в своем Фейсбуке опубликовал короткое видео, на котором запечатлен во время прогулки с двумя ослицами.

    Пока актер комментировал происходящее, животные послушно стояли рядом с ним. Дуглас выгуливал ослиц без упряжки.

    «Просто прогулялся с подружками. Разве они не милашки? Мама с дочкой», – подписал он ролик.

    Напомним, Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов», а также премии «Эмми». Актер известен по фильмам «Война супругов Роуз» (1989), «Роман с камнем» (1984), «Жемчужина Нила» (1985), «Основной инстинкт» (1992), «Одинокий человек» (2010).

    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес животные
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    Милашки-подружки. Постаревший Майкл Дуглас впервые показал своих ослиц (видео)