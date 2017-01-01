Монатик довел до слез участницу шоу «Голос.Діти»

10-летняя Дарина Красновецкая не смогла сдержать свои эмоции и расплакалась прямо на сцене.

В минувшее воскресенье состоялся последний этап «слепых прослушиваний» проекта «Голос.Діти», в рамках которого звездные тренеры проекта Наталья Могилевская, группа «Время и Стекло» и Монатик полностью сформировали свои команды. [READ_MORE] 10-летняя Дарина Красновецкая из Винницы считает воскресный



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10-летняя Дарина Красновецкая не смогла сдержать свои эмоции и расплакалась прямо на сцене.

В минувшее воскресенье состоялся последний этап «слепых прослушиваний» проекта «Голос.Діти», в рамках которого звездные тренеры проекта Наталья Могилевская, группа «Время и Стекло» и Монатик полностью сформировали свои команды.

10-летняя Дарина Красновецкая из Винницы считает воскресный вечер самым ответственным днем в своей жизни, ведь она уже трижды пробовала свои силы в «Голос.Діти». Талантливая девочка мечтала, чтобы к ней повернулся именно Mонатик. В прошлом сезоне Дарина тоже хотела попасть в команду своего кумира, но не успела выступить, поэтому в этом сезоне ей был гарантирован выход на сцену «Голос.Діти».

Вчера маленькая артистка исполнила песню победительницы международного песенного конкурса «Евровидение -2016» и тренера «Голосу країни-8» Джамалы "1944" и все же смогла покорить сердце украинского артиста. Интересно, что после того, как тренер нажал на красную кнопку, девочка не сдержала эмоций и заплакала от счастья на сцене.

Джерело: ТСН