Немытая Россия: художник рисует на грязных автомобилях

«Меня просто достала московская грязь», - говорит автор оригинальных рисунков

Иллюстратор из Москвы Никита Голубев превращает грязные автомобили в настоящие произведения уличного искусства. На Instagram, в котором он публикует снимки своих недолговечных работ, подписались уже свыше 50 тыс. читателей. Голубев рисует на грязных автомобилях. Чаще всего он выбирает именно грузовые, без согласования с их владельцами. На создание



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@proboynick

«Меня просто достала московская грязь», - говорит автор оригинальных рисунков

Иллюстратор из Москвы Никита Голубев превращает грязные автомобили в настоящие произведения уличного искусства. На Instagram, в котором он публикует снимки своих недолговечных работ, подписались уже свыше 50 тыс. читателей.

Голубев рисует на грязных автомобилях. Чаще всего он выбирает именно грузовые, без согласования с их владельцами. На создание каждого рисунка у художника уходит около получаса.

«Идея рисовать на машинах лежит на поверхности. Вот автомобиль, на нем плотный и ровный слой пыли - так почему бы и не попробовать. На самом деле я не хотел ничего такого показать и сказать. Просто достала эта вечная грязь, и хотелось как-то через нее пробиться. Например, с помощью вот таких рисунков», — объясняет Никита.

Героями рисунков Голубева становятся животные, а также персонажи мемов и поп-культуры.

Рисует Никита с самого детства, но художественного образования у него нет — по специальности он медик. Рисование для него не просто хобби, но и способ заработка. Он создает заказные принты, эскизы татуировок, а также аэрографию для автомобилей.

Интернет сразу полюбил загадочного мастера, создающего удивительные произведения искусства буквально из пыли. О его творчестве написали многие зарубежные порталы, а также рассказал в своем шоу Иван Ургант.

Джерело: tjournal.ru