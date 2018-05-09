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    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города

    На снимках этого автора собираются тысячи обнаженных мужчин и женщин
    Известный фотохудожник Спенсер Туник запланировал создать новый провокационный проект, в котором будут участвовать несколько тысяч обнаженных людей. Перформанс запланирован на конце этого года. Из обнаженной толпы он намерен создать эффектную инсталляцию. Затем он сделает ряд снимков специально для фестиваля искусств Provocarе. Фотограф призвал к
    • Сьогодні, 23:18
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    Проект Спенсера Туника
    Проект Спенсера Туника

    На снимках этого автора собираются тысячи обнаженных мужчин и женщин

    Известный фотохудожник Спенсер Туник запланировал создать новый провокационный проект, в котором будут участвовать несколько тысяч обнаженных людей. Перформанс запланирован на конце этого года.

    Из обнаженной толпы он намерен создать эффектную инсталляцию. Затем он сделает ряд снимков специально для фестиваля искусств Provocarе.

    Фотограф призвал к участию в акции моделей старше 18 лет «любой формы, любого размера, любой национальности».

    В 2001 году Туник уже проводил в Мельбурне аналогичную акцию: тогда пять тысяч обнаженных людей сфотографировались на мосту Принсес. В 2010 году он сделал снимок тысяч голых людей у Сиднейского оперного театра. Два года назад более трех тысяч человек обнажились для участия в проекте «Море Халл».

    Снимки с предыдущих проектов художника:

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    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города
    Художник из Австралии заставит тысячи людей раздеться в центре города

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    Джерело: Bird In Flight

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