Сталлоне анонсировал выходят пятой части «Рэмбо»

Премьера фильма запланирована на следующий год

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал выход пятой части кинофраншизы «Рэмбо». Премьера картины запланирована на следующий год. Соответствующий постер с надписью «Рэмбо V» Сталлоне опубликовал в своем Instagram. По данным портала Screen Daily, съемки фильма стартуют в сентябре 2018-го и пройдут в



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Рэмбо

Премьера фильма запланирована на следующий год

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал выход пятой части кинофраншизы «Рэмбо». Премьера картины запланирована на следующий год.

Соответствующий постер с надписью «Рэмбо V» Сталлоне опубликовал в своем Instagram. По данным портала Screen Daily, съемки фильма стартуют в сентябре 2018-го и пройдут в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах.

Продюсерами картины выступят Ави Лернер (ранее продюсировал «Рэмбо-4») и Кевин Кинг, автор сценария – Мэтт Чирулник. Режиссер ленты будет объявлен в ближайшее время.

По сюжету, Рэмбо в исполнении Сталлоне, живущий на ранчо в штате Аризона, отправляется в Мексику, где похитили дочь его друга. Там он вступает в схватку с местным преступным картелем.

Главный герой знаменитой франшизы – ветеран Вьетнамской войны, экс-боец отряда Зеленых беретов Джон Рэмбо, который выполняет трудные миссии в разных странах мира. Первый фильм серии – «Рэмбо: Первая кровь» - вышел на экраны в 1982 году.

Джерело: Ліга.net