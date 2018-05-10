От подмастерья в буддийском храме до знаменитого ювелирного дизайнера: Ослепительные работы художника Воллеса Чана

Работы китайского художника-ювелира Воллеса Чана с первых же секунд в прямом смысле слова ослепляют красотой и изяществом

Воллес Чан прошёл нелёгкий путь от обычного буддийского подмастерья до гениального ювелирного дизайнера, чьё имя у всех на слуху. В шестнадцать лет, будучи подростком, он с огромным рвением стал изучать восточную и европейскую скульптуру, а спустя два года, ему удалось основать свою мастерскую. На протяжении долгих лет, не покладая рук, он



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Ювелирные работы Воллеса Чана

Работы китайского художника-ювелира Воллеса Чана с первых же секунд в прямом смысле слова ослепляют красотой и изяществом

Воллес Чан прошёл нелёгкий путь от обычного буддийского подмастерья до гениального ювелирного дизайнера, чьё имя у всех на слуху.

В шестнадцать лет, будучи подростком, он с огромным рвением стал изучать восточную и европейскую скульптуру, а спустя два года, ему удалось основать свою мастерскую. На протяжении долгих лет, не покладая рук, он работал над собственным стилем и техникой, стараясь найти или же изобрести уникальные способы обработки камней, вплоть до того, что он изобрёл инструменты для работы с ними.

После тринадцати лет экспериментов, ему удалось достигнуть цели, изобретя так называемую «огранку Воллеса» (своего рода 3D резьба по камню). Но даже это не принесло ему ожидаемый успех до тех пор, пока случай не свёл Чана с коллекционером из Тайвани.

Так началась новая эра для молодого ювелира. Работая с титаном, золотом и драгоценными камнями, мастер Чан создаёт поистине уникальные вещи, совмещая наследие китайской культуры и дзен-буддизм в своих неповторимых творениях.

Его украшения из года в год становятся достоянием ювелирных домов и различных выставок, а так же единственными в своём роде экземплярами, занимающими почётные места в частных коллекциях ценителей подобного искусства, в том числе и у королевской семьи Дании.







Джерело: Культурология