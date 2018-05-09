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    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть

    Американец пародирует выходы звезд на красную дорожку, обложки и образы с показов
    Американский актер Том Ленк на своей личной страничке в Instagram пародирует наряды и образы звезд Голливуда и поп-сцены, сообщает «Главком». Артист прославился благодаря роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Том успел также засветиться чуть ли во всех крупных американских сериалах, начиная от
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:18
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    Американец пародирует выходы звезд на красную дорожку, обложки и образы с показов

    Американский актер Том Ленк на своей личной страничке в Instagram пародирует наряды и образы звезд Голливуда и поп-сцены, сообщает «Главком».

    Артист прославился благодаря роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Том успел также засветиться чуть ли во всех крупных американских сериалах, начиная от «Клиент всегда мертв» до «Ведьмы Ист-Энди».

    А национальное признание Ленк получил благодаря участию в бродвейских мюзиклах (спектакли «Брилион» и «Рок на века»). После этого он решил не терять популярности и заняться интересным и необычным искусством.

    Актер отслеживает снимки с фестивалей, вечеринок, награждений и выступлений знаменитостей, которые вдохновляют его на оригинальные пародии. Все его наряды сделаны из предметов, которые можно купить в супермаркете за пару долларов.

    Том применяет в своих творческих делах такие материалы, как скотч, фольгу, пакеты и разные парики. Кроме того, он дополнительно использует вещи и элементы, которые помогут ему добиться сходства с пародируемым объектом. Артист наносит макияж, как у звезд, и принимает соответствующие позы.

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    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть
    Парень троллит наряды звезд и прославился на всю сеть

    Мужчина уже стал настоящей звездой Instagram. Его снимки разлетаются по сети с невероятной скоростью. Кажется, он и сам не ожидал такого успеха. На аккаунт Тома подписаны более 400 тыс. человек. Но на достигнутом актер, судя по всему, останавливаться не собирается. 

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