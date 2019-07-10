Звезда сериала «Рассказ служанки» стала звездой Elle: стильные фото



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elle.com.au

Австралийская киноактриса Ивонн Страховски стала одной из главных героинь популярного сериала «Рассказ служанки»

Во время премьеры третьего сезона ленты ее пригласили для съемки в глянце Elle Australia.

36-летняя женщина из семьи польских эмигрантов на протяжении трех сезонов американского сериала сыграла роль жены офицера – Серену Джой Вотерфорд.

За знаковую роль она удостаивалась нескольких номинаций в премиях Эмми, Золотой глобус, Гильдии киноактеров США и Critics' Choice Award.

Австралийский глянец охотно воспользовался популярностью своей землячки и пригласил стать лицом обложки августовского выпуска.

Автором стильных снимков стал фэшн-фотограф Kerry Hallihan, а стилистом – Naomi Smith.

Для съемки Ивонн примерила несколько осенних образов, которые намекают на завершение лета и начало холодного сезона.

Светлый тренч, oversize жакеты, свитера и пиджаки, и многие другие наряды Страховски демонстрировала перед фотокамерой.

Сериал сняли по мотивам одноименной книги Маргарет Этвуд – первая книга была опубликована в 1985 году. По сюжету, события происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад, где правят только военные мужчины.

Способных к деторождению девушек силой держат в специальных помещениях. Девушкам запрещено делать то, что может делать обычная современная женщина: читать, писать, любить, работать и тому подобное.

Джерело: elle.com.au