Кто засветился на конкурсе «Мисс бикини» от журнала Playboy. Фото



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В одном месте собралось невиданное количество красоток, чтобы поучаствовать в конкурсе «Мисс бикини», который устроил мужской журнал Playboy

Не так давно под Киевом прошла одна из самых горячих вечеринок этого лета. Девушки с самого утра прибывали в загородный отельный комплекс, где плескались в бассейне и соблазняли мужчин своими аппетитными формами.

Встречали гостей естественно девочки-зайчики, с которыми можно было сфотографироваться.

«Только руками нас не трогать! Нельзя!» - сразу говорили они, самым активным и рукастым мужчинам.

Танцы на вечеринке начались почти с самого утра. Особенно активно гости танцевали под приглашенную DJНану, которая сразу же смогла поднять всех на ноги.

Основным же хедлайнером, ради которого многие пришли на Playboypoolparty, была певица и фотомодель Даша Астафьева.

Исполнив пять песен – она заставила завыть от восторга мужскую часть собравшихся гостей. Особенно всем пришел по вкусу заключительный поцелуй танцовщиц Даши.

Также на вечеринке присутствовал голова Киевской областной организаций политической партии «5.10» Роман Эванс, который с удовольствием любовался пришедшими девушками и мило общался с самой яркой танцовщицей и дизайнером Алей Калиниченко.

Помимо них потусоваться среди молоденьких девушек пришел и 58-летий продюсер Юрий Фалеса. Также появился и продюсер, меценат Тимофей Нагорный, которого недавно выпустили из СИЗО.

Джерело: Znaj.ua