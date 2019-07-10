София Ротару впервые за много лет выступила в Киеве. Как это было (Фоторепортаж)



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Выступление Софии Ротару в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019 посмотрели десятки тисяч людей

В Киеве начался AtlasWeekend- это один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Ежегодно организаторы открывают мероприятие «бесплатным днем», на который приглашают легендарных для Украины в разные времена певцов. В позапрошлом году - это была Верка Сердючка. В прошлом году - Олег Винник.

Хедлайнером нынешнего первого дня фестиваля AtlasWeekendв Киеве стала Народная артистка Украини и СССР София Ротару.

72-летняя Певица сделала подарок своим украинским поклонникам. Ведь многие годы она не давала сольных концертов в Украине. Гастрольный график артистки обычно включал Россию, Германию. Улыбающаяся и бодрая София Михайловна появилась на сцене в черном блестящем платье, которое дополнила пиджаком.

Певица исполнила свои бессмертные хиты преимущественно на русском языке. Хотя публика ждала более патриотичного подбора песен. Ротару лишь начала и закончила свое выступление «Червоной рутой» и «Одной калиной» соответственно. Между ними – исключительно песни на русском.

Послушать Народную артистку Украины и других исполнителей пришли десятки тысячи людей.

Киевляне и гости столицы поделились в соцсетях снимками и видео выступления любимой певицы.

Кроме Ротару на сцене фестиваля вчера вечером выступило немало украинских звезд. Среди них Mozgi, NK, Alekseev, Павел Зибров, Dzidzio и другие.

В этом году организаторы позаботились, чтобы все имели возможность хорошо провести время и пригласили сурдопереводчиков, которые сопровождали выступления всех артистов.

Джерело: tsn.ua