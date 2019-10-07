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    Шоу-биз

    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Фанаты королевской семьи отметили два важных пункта, позволяющих с уверенностью говорить, что Кейт и Уильям ждут четвертого ребенка

    Поклонники герцогов Кембриджских убедились в том, что Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз. Британцы озвучили два важных пункта, позволяющих с уверенностью говорить, что в скором времени Кейт и Уильям станут родителями в четвертый раз. Так, первым и самым очевидным признаком является смена внешнего вида. Каждый раз во время беременности Кейт худела из-за сильного токсикоза.

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    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон
    Найдены подтверждения четвертой беременности Кейт Миддлтон

     Вынашивание ребенка делало менее заметными щеки королевской особы. Кроме того, Кейт регулярно меняла прическу и цвет волос. Сейчас, отмечают внимательные британцы, волосы герцогини стали немного светлее, что лишний раз подтверждает теорию.

    Токсикоз достаточно сильно мучает супругу принца Уильяма на начальных сроках беременности. Из-за неприятных ощущений Кейт редко появляется на публике, за ее состоянием постоянно следят врачи. Сейчас же Миддлтон вместе с супругом находится с рабочим визитом в Пакистане – герцогиню в столь сложной поездке сопровождает свита из 14 человек.

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