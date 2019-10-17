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    Шоу-биз

    Назван самый популярный сериал в истории Netflix

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    instagram.com/strangerthingstv /&nbsp;netflix - Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    instagram.com/strangerthingstv / netflix

    Врейтинг попадали те, кто посмотрел хотя бы 70% контента

    Netflix опубликовал рейтинги, согласно которым третий сезон сериала «Очень странные дела» оказался самым популярным в истории не только сервиса, но и всего стриминга. Только за первый месяц премьеру посмотрело более 64 миллионов пользователей, причем более 40 миллионов из них осилили все серии за первые 4 дня после публикации.

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    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    Назван самый популярный сериал в истории Netflix
    instagram.com/strangerthingstv / netflix

    Отмечается, что в рейтинг попадали те, кто посмотрел хотя бы 70% контента.

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