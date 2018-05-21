Названы победители престижной музыкальной премии «Золотая жар-птица»
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Розсилка
Олег Винник
Награды вручались в 12 номинациях лучшим артистам года
В Киеве прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотая жар-птица 2018». По данным «Главкома», лучшие артисты были названы в 12 номинациях. Триумфаторами вечера стали популярный исполнитель Олег Винник и певица Tayanna, которые получили по две статуэтки.
Полный список лауреатов:
- Певец года: Олег Винник
- Певица года: Tayanna
- Поп-группа: Dzidzio
- Рок-группа: «Антитела»
- Хит года: Alyosha – «Калина»
- Прорыв года: Tarabarova
- Инди: Кadnay
- Клип года: Tayanna – «Жаль»
- Новые имена: Kazka
- Баллада года: The Hardkiss – «Журавли»
- Народный хит: Олег Винник – «Як жити без тебе»
- Dance-хит: Злата Огневич – «Танцевать»
Перед большим концертом и награждением звезды украинского шоу-бизнеса показали свои роскошные наряды на красной дорожке.
Самой эффектной была Оля Полякова. Певица появилась в блестящем облегающем платье в пол от Анны Бублик, дополнив свой образ роскошными двухметровыми крыльями и головным убором в виде золотой жар-птицы от Patoka Studio.
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