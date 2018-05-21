Названы победители престижной музыкальной премии «Золотая жар-птица»

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Олег Винник

Награды вручались в 12 номинациях лучшим артистам года

В Киеве прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотая жар-птица 2018». По данным «Главкома», лучшие артисты были названы в 12 номинациях. Триумфаторами вечера стали популярный исполнитель Олег Винник и певица Tayanna, которые получили по две статуэтки.

Полный список лауреатов:

Певец года: Олег Винник

Певица года: Tayanna

Поп-группа: Dzidzio

Рок-группа: «Антитела»

Хит года: Alyosha – «Калина»

Прорыв года: Tarabarova

Инди: Кadnay

Клип года: Tayanna – «Жаль»

Новые имена: Kazka

Баллада года: The Hardkiss – «Журавли»

Народный хит: Олег Винник – «Як жити без тебе»

Dance-хит: Злата Огневич – «Танцевать»

Перед большим концертом и награждением звезды украинского шоу-бизнеса показали свои роскошные наряды на красной дорожке.

Самой эффектной была Оля Полякова. Певица появилась в блестящем облегающем платье в пол от Анны Бублик, дополнив свой образ роскошными двухметровыми крыльями и головным убором в виде золотой жар-птицы от Patoka Studio.