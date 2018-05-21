  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Названы победители престижной музыкальной премии «Золотая жар-птица»

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Награды вручались в 12 номинациях лучшим артистам года

    В Киеве прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотая жар-птица 2018». По данным «Главкома», лучшие артисты были названы в 12 номинациях. Триумфаторами вечера стали популярный исполнитель Олег Винник и певица Tayanna, которые получили по две статуэтки.

    Полный список лауреатов:

    • Певец года: Олег Винник
    • Певица года: Tayanna
    • Поп-группа: Dzidzio
    • Рок-группа: «Антитела»
    • Хит года: Alyosha – «Калина»
    • Прорыв года: Tarabarova
    • Инди: Кadnay
    • Клип года: Tayanna – «Жаль»
    • Новые имена: Kazka
    • Баллада года: The Hardkiss – «Журавли»
    • Народный хит: Олег Винник – «Як жити без тебе»
    • Dance-хит: Злата Огневич – «Танцевать»

    Перед большим концертом и награждением звезды украинского шоу-бизнеса показали свои роскошные наряды на красной дорожке.

    Самой эффектной была Оля Полякова. Певица появилась в блестящем облегающем платье в пол от Анны Бублик, дополнив свой образ роскошными двухметровыми крыльями и головным убором в виде золотой жар-птицы от Patoka Studio.

    d8990314cb6d350f3ef08724328680fb

    Читайте также: Участница нацотбора на «Евровидение-2018» прокомментировала роман с сыном Димы Коляденко.
    Читайте також
    Украинская музыка Олег Винник Оля Полякова актриса певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ