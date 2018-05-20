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    Дженнифер Энистон сыграет первого американского президента-лесбиянку

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    Дженнифер Энистон
    Дженнифер Энистон

    Новый фильм может стать одним из самых провокационных в киноиндустрии

    Netflix готовит новый проект – политическую комедию «Первые леди» (First Ladies). Одну из главных ролей исполнит Дженнифер Энистон. Она сыграет президента США, а ее жену – комедийная актриса Тиг Нотаро.

    Собственно, сюжет фильма вращается вокруг этой парочки. После того, как Кейси и Беверли Николсон переезжают в Белый дом, зрителю становится понятно, что за каждой великой женщиной стоит еще одна великая женщина, пишет Buro24\7.

    Сценарий к проекту пишут Нотаро и ее супруга в реальной жизни Стефани Аллинн. Все это выглядит слишком идеально, чтобы быть правдой. Официальной даты релиза фильма пока что нет. 

    Стоит отметить, что для Дженнифер съемки в новом фильме были бы отличным поводом развеяться после развода с Джастином Теру.

    Напомним, что о разводе Энистон и Теру стало известно в начале февраля. После семи лет супружеской жизни, пара все-таки решила развестись.

      

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