Бейонсе обзавелась собственной церковью

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бейонсе

Старинный каменный храм может обрести вторую жизнь

Бейонсе стала владелицей старинной церкви в Новом Орлеане. Каменный храм площадью 7 500 кв. метров, построенный в начале 1900-х годов, обошелся певице в 850 000 долларов, сообщает TMZ.

Прежде чем получить нового владельца, церковь House of God In The Big Easy долгое время пустовала, и мессы здесь не проводились. Служители церкви умерли, и на дверях храма пришлось повесить замок.

Но теперь, похоже, церковь может обрести вторую жизнь. С поиском жаждущих присоединиться к приходу у Бейонсе проблем не будет. Ее сестра Соландж живет неподалеку.

К тому же и сама певица очень популярна среди верующих. Недавняя литургия, которая состоялась в соборе Грейс в Сан-Франциско, была полностью посвящена Бейонсе. Прихожане, которых собралось около тысячи человек, чествовали певицу и пели ее песни. Представьте, каким будет ажиотаж в церкви, принадлежащей ей самой

Джерело: Hello!