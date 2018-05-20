Певица Руслана популярна в ЛГБТ-тусовке. В сети появилось видео с концерта в гей-клубе

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Популярная украинская травести-дива Марлен устроила зажигательные танцы под песню победительницы «Евровидения-2004» певицы Русланы

Травести-дива Марлен исполнила легендарный хит Русланы Wild dances, который принес ей победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2004», в одном из столичных гей-клубов.

Видеороликом с концерта Марлен поделился один из пользователей соцсети Instagram.

Стоит отметить, что несмотря на то, что травести-дива поет под оригинальную фонограмму, танцевальный номер очень похож на тот, который был представлен на песенном конкурсе.

Единственным пикантным моментом выступления стало то, что травести-дива решила во время проигрыша сыграть не на барабанах, а на «пятой точке» своих танцоров. Но вышло вполне забавно!

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