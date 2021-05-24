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    Честное фото. Украинская певица в белье показала обвисший живот после третьих родов

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    Певица Анастастасия Приходько - Честное фото. Украинская певица в белье показала обвисший живот после третьих родов
    Певица Анастастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Певица опубликовала честное фото

    Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая в марте в третий раз стала мамой, поделилась честным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала снимок, на котором предстала в нижнем белье и накинутой сверху белой рубашке.

    На фотографии артистка в сером лифе и трусиках позирует сидя на стуле, демонстрируя на камеру свои еще достаточно неидеальные формы.

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    «Неожиданно, правда? А я не стесняюсь быть настоящей! Как часто женщина слышит оскорбительные слова в адрес ее фигуры после родов? А как часто комплексует из-за внешности? Я думаю часто! Сейчас бодипозитив в моде. Но, как быть тем, кто привык всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек. Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшая грудь, неухоженность. И бывает так, что просто нет сил что-либо делать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах», — отметила звезда под фото.

    Также артистка отметила, что гордится своей полоской на животе, которая напоминает ей о сыне, и не стесняется своего живота который обвис, и не стесняется от целлюлита.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Анастасия Приходько
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    Честное фото. Украинская певица в белье показала обвисший живот после третьих родов