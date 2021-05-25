Фигура супермодели после родов на фото в бикини вызвала споры сети

Некоторые пользователи сети восхитились стройностью Ратаковски в комментариях под материалом

Американская супермодель Эмили Ратаковски вновь показала свою фигуру после родов и вызвала споры в сети. На фото, опубликованное в Instagram-аккаунте ее собственного бренда Inamorata Woman, обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном в сети снимке 29-летняя манекенщица запечатлена в полный рост у высокой вазы. На ней — раздельный купальник синего цвета. Образ знаменитости дополнили бежевые босоножки на каблуках и серьги. Публикация набрала почти десять тысяч лайков.

Некоторые пользователи сети восхитились стройностью Ратаковски в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе. Мое вдохновение», «Она такая горячая», «Ты очень красивая женщина», «Какое горячее тело. Хорошо, что она не оправдывается тем, что только что родила ребенка, как многие другие, чтобы оправдать свою полноту. Она сохраняет свою стройность. Ты выглядишь сногсшибательно!», «Я завидую твоей роскошной фигуре», — писали они.

Однако другие раскритиковали внешний вид модели: «Это не женщина. Это вешалка», «Почему у нее всегда такое тупое выражение лица?», «У нее взгляд мертвого человека», «Она выглядит как скелет. Совершенно нездоровое тело», «У нее самое странное тело из всех, что я когда-либо видела».

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