Netflix представил дебютный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появился долгожданный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

На протяжении двух с половиной минут зрителям демонстрируют, как сильно выросли одни герои и как изменились другие. Как и обещали создатели, поклонников ждут любимые и новые парочки, зловещие монстры и злодеи и самый лучший День независимости в истории телевидения.

Майк, Лукас, Дастин, Уилл, Одиннадцать и Макс заметно вытянулись с тех пор, как в прошлом сезоне зрители попрощались с ребятами на школьном балу. Трейлер во всей красе продемонстрировал, что героев, наконец, ждут летние каникулы и новые приключения. Стив Харрингтон теперь работает, шериф Хоппер налаживает личную жизнь, на долю Уилла Байерса, кажется, вновь выпадут тяжелые испытания, а Макс и Оди подружатся. Создатели позволили поклонникам увидеть злодеев-людей, новое чудовище, которое выглядит еще более страшным, чем предыдущие, и, разумеется, поцелуй Оди и Майка.

Стилистика Хеллоуина сменилась Днем независимости, и теперь поклонников ждут более красочные сцены и яркие локации. До премьеры третьего сезона «Очень странных дел» остается всего несколько месяцев — восемь новых эпизодов выйдут на экраны 4 июля 2019 года.