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    Шоу-биз

    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали

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    Джулия Робертс - Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс

    Актриса, славу которой принесла роль в культовой мелодраме с Ричардом Гиром, сомневается, что этот фильм стали бы снимать 29 лет спустя

    Фильм «Красотка» (1990) вывел Джулию Робертс на кинематографический олимп, сделав из нее одну из самых востребованных актрис в Голливуде.

    Однако звезда сомневается, что сценарию этой мелодрамы, где ее партнером выступил Ричард Гир, сегодня в на «фабрике грез» дали бы «зеленый свет».

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    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали
    Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали

    Актриса предположила, что «гендерное неравенство» в картине, где она играет девушку легкого поведения Вивьен, а Ричард Гир финансового воротилу по имени Эдвард Льюис, заставил бы современных продюсеров держаться от такого сценария подальше, чтобы не стать объектом обвинений в ущемлении прав женщин.

    «Я не думаю, что сегодня такое кино могли бы снять, понимаете? Однако несмотря на то, что там есть много спорных моментов, я не думаю, что люди перестанут из-за этого смотреть этот фильм», - отметила Робертс.

    Стоит отметить, что на роль Вивьен Уорд пробовались такие актрисы, как Вайнона Райдер, Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Мелани Гриффит, Шэрон Стоун, Сара Джессика Паркер, Мэг Райан и другие. Но все они либо не прошли пробы, либо отказались от сценария по тем или иным причинам.

    В результате роль досталась 21-летней Робертс.

     

     

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