Джулия Робертс считает, что сценарий «Красотки» сегодня бы забраковали



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Джулия Робертс

Актриса, славу которой принесла роль в культовой мелодраме с Ричардом Гиром, сомневается, что этот фильм стали бы снимать 29 лет спустя

Фильм «Красотка» (1990) вывел Джулию Робертс на кинематографический олимп, сделав из нее одну из самых востребованных актрис в Голливуде.

Однако звезда сомневается, что сценарию этой мелодрамы, где ее партнером выступил Ричард Гир, сегодня в на «фабрике грез» дали бы «зеленый свет».

Актриса предположила, что «гендерное неравенство» в картине, где она играет девушку легкого поведения Вивьен, а Ричард Гир финансового воротилу по имени Эдвард Льюис, заставил бы современных продюсеров держаться от такого сценария подальше, чтобы не стать объектом обвинений в ущемлении прав женщин.

«Я не думаю, что сегодня такое кино могли бы снять, понимаете? Однако несмотря на то, что там есть много спорных моментов, я не думаю, что люди перестанут из-за этого смотреть этот фильм», - отметила Робертс.

Стоит отметить, что на роль Вивьен Уорд пробовались такие актрисы, как Вайнона Райдер, Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Мелани Гриффит, Шэрон Стоун, Сара Джессика Паркер, Мэг Райан и другие. Но все они либо не прошли пробы, либо отказались от сценария по тем или иным причинам.

В результате роль досталась 21-летней Робертс.