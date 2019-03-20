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    Шоу-биз

    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли

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    Скарлетт Йоханссон&nbsp; - Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Скарлетт Йоханссон 

    За участие в картине Скарлетт Йоханссон уже выторговала для себя огромный гонорар

    На радость миллионам поклонников «Черной вдовы» из мегапопулярной саги о Мстителях, стало известно о том, что компания Marvel уже запустила в работу новую картину, солировать в которой теперь доведется Скарлетт Йоханссон. Пока журналистам неизвестно название нового фантастического фильма и дата его выхода на мировые киноэкраны, зато в прессу просочилась информация о том, сколько актриса получит за съемки в главной роли.

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    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли
    Компания Marvel снимает фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли

    Как отмечают журналисты Нollywood Reporter, в эпоху, когда женщины кино ратуют за равную оплату своей работы с мужчинами, Скарлетт сумела выторговать огромный гонорар в 15 миллионов долларов. И хотя в самой студии Marvel точность этой суммы оспаривалась, несколько хорошо осведомленных источников подтвердили: 15 миллионов и ни центом меньше.

    О том, насколько велика эта сумма, можно судить хотя бы потому, что за участие фильме «Мстители: война бесконечности» такую же сумму получили Крис Хемсворт и Крис Эванс вместе взятые, пишет издание Рeople.

     

    кино актриса
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