Netflix выпустил трейлер нового хоррор-сериала с Умой Турман и Тони Голдуином



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denofgeek.com

Сериал расскажет о девушке, столкнувшейся с жуткими и мистическими событиями после пересадки сердца

Netflix выпустил первый трейлер своего нового сериала «Покои» (Chambers). В центре сюжета хоррора — девушка, пережившая сердечный приступ. Ей нашли донора органа и сделали пересадку сердца, после чего ее жизнь превращается в кошмар.

Главная героиня и ее родители знакомятся с отцом и матерью той, чье сердце было пересажено, и далее следует череда пугающих мистических событий и видений. Девушка начинает узнавать подробности жизни своего донора и ее загадочной скоропостижной смерти — обнаруживает зловещие черты, которые были присущи умершей, в самой себе.

Главную роль сыграла молодая актриса Сиван Алира Роуз. Также в сериале снялись Ума Турман («Убить Билла», «Криминальное чтиво») и Тони Голдуин («Привидение», «Скандал»). Создательницей «Покоев» стала кинематографистка Леа Рэйчел. Премьера сериала состоится 26 апреля на Netflix.