Netflix выпустил три трейлера к пятому сезону «Черного зеркала»



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Майли Сайрус

В новом сезоне будет три серии

Компания Netflix выпустила три трейлера к пятому сезону «Черного зеркала», который выйдет 5 июня. В нем будет всего три серии с оригинальным сюжетом и героями.

Судя по трейлеру, первая серия под названием Smithereens посвящена таксисту, который неожиданно выходит из себя и начинает угрожать клиенту. Таксиста играет Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти из сериала «Шерлок».

Во второй серии Striking Vipers герой скрывает от жены, что проводит время на сайтах знакомств. Главные роли здесь играют Энтони Маки (Сокол из фильмов Marvel) и Яхья Абдул-Матин II (Черная Манта из картин DC).

Третий эпизод Rachel, Jack and Ashley, Too расскажет о фанатке поп-звезды (последнюю играет Майли Сайрус). Девушка покупает куклу-робота, выпущенную ее кумиром, но в какой-то момент поведение робота выходит из-под контроля.

Джерело: Esquire