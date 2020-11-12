Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)

Звезда примерила соблазнительный наряд

56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вызвала восторг многочисленной армии своих поклонников. Моника украсила обложку итальянского Vogue. Она позировала в облегающем красном платье миди с плавным вырезом в области декольте и подчеркнутой талией. Наряд украсил яркий декор из бутонов роз и зеленых листьев.

Беллуччи остается в превосходной форме. Она похвасталась стройным подтянутым телом и цветущим видом.

Актриса фильма «Малена» предстала в образе музы молодого скульптора в его мастерской, заставленной бюстами, статуями и изваяниями. Юноше для фотосессии в глянцевом издании выбрали пикантный образ. Он позировал в полуобнаженном виде с повязкой на бедре. Молодой человек заключил Монику в свои объятия, словно вбирая вдохновение из ее природной красоты.

Поклонники Беллуччи пришли в восторг от страстного кадра. Они адресовали актрисе и модели свои комплименты. «Наша прекрасная богиня», «Восхитительная женщина», «Искушающая страсть», «Красивая, чувственная и желанная Моника», «Я хотел бы, чтобы художники эпохи Возрождения были живы сегодня, чтобы отдать должное вашей красоте», — отметили фолловеры.

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