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    Шоу-биз

    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)

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    <p>56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи стала звездой интригующей фотосессии</p> <div></div> - Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)

    56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи стала звездой интригующей фотосессии

    Звезда примерила соблазнительный наряд

    56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вызвала восторг многочисленной армии своих поклонников. Моника украсила обложку итальянского Vogue. Она позировала в облегающем красном платье миди с плавным вырезом в области декольте и подчеркнутой талией. Наряд украсил яркий декор из бутонов роз и зеленых листьев.

    Беллуччи остается в превосходной форме. Она похвасталась стройным подтянутым телом и цветущим видом.

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    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)
    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)
    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)
    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)
    Новый любовник? 56-летнюю Монику Беллуччи застали в объятиях юноши (фото)

    Актриса фильма «Малена» предстала в образе музы молодого скульптора в его мастерской, заставленной бюстами, статуями и изваяниями. Юноше для фотосессии в глянцевом издании выбрали пикантный образ. Он позировал в полуобнаженном виде с повязкой на бедре. Молодой человек заключил Монику в свои объятия, словно вбирая вдохновение из ее природной красоты. 

    Поклонники Беллуччи пришли в восторг от страстного кадра. Они адресовали актрисе и модели свои комплименты. «Наша прекрасная богиня», «Восхитительная женщина», «Искушающая страсть», «Красивая, чувственная и желанная Моника», «Я хотел бы, чтобы художники эпохи Возрождения были живы сегодня, чтобы отдать должное вашей красоте», — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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