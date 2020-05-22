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    Шоу-биз

    Новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана показали в игре Fortnite

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    Кадр из фильма &laquo;Довод&raquo; - Новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана показали в игре Fortnite
    Кадр из фильма «Довод»

    Премьера фильма планируется на июль, но выйдет ли он в эту дату – неизвестно

    Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод». Видео очень нолановское: мрачное, эффектное и из него невозможно понять сюжет. Мы знаем лишь, что главный герой пытается предотвратить третью мировую войну, знает тайное слово Tenet, которое позволяет «открыть правильные двери», и умеет управлять временем. Ранее сам Нолан рассказывал, что в фильме соединились сразу несколько жанров - от шпионского боевика до триллера.

    В фильме снялись Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Вдовы») и другие.

    Премьера трейлера состоялась в игре Fortnite, где ранее свой концерт провел рэпер Трэвис Скотт. «Довод» - первый кинорелиз такого масштаба, который показали на платформе Epic Games.

    Как отмечает Collider, в финале трейлера написано, что фильм выйдет в кинотеатрах, а изначальная дата премьеры не указана. «Довод» должен был выйти на экраны 17 июля 2020 года. Означает ли это, что премьеру перенесут, - не ясно. В Twitter-аккаунте ленты по‑прежнему стоит дата 17 июля.

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