Новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана показали в игре Fortnite



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Кадр из фильма «Довод»

Премьера фильма планируется на июль, но выйдет ли он в эту дату – неизвестно

Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод». Видео очень нолановское: мрачное, эффектное и из него невозможно понять сюжет. Мы знаем лишь, что главный герой пытается предотвратить третью мировую войну, знает тайное слово Tenet, которое позволяет «открыть правильные двери», и умеет управлять временем. Ранее сам Нолан рассказывал, что в фильме соединились сразу несколько жанров - от шпионского боевика до триллера.

В фильме снялись Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Вдовы») и другие.

Премьера трейлера состоялась в игре Fortnite, где ранее свой концерт провел рэпер Трэвис Скотт. «Довод» - первый кинорелиз такого масштаба, который показали на платформе Epic Games.

Как отмечает Collider, в финале трейлера написано, что фильм выйдет в кинотеатрах, а изначальная дата премьеры не указана. «Довод» должен был выйти на экраны 17 июля 2020 года. Означает ли это, что премьеру перенесут, - не ясно. В Twitter-аккаунте ленты по‑прежнему стоит дата 17 июля.