Олег Винник, Ирина Федишин и Верка Сердючка поддержали участников шоу «Зважені та щасливі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинские звезды признались, что у них тоже был лишний вес

Украинские звезды, как и участники проекта «Зважені та щасливі», точно знают, что лишний вес и пару сантиметров в талии могут испортить жизнь и карьеру. Несмотря на плотные гастрольные графики знаменитостям приходится тщательно следить за своим режимом, питанием и регулярно посещать спортзал. Ведь быстро набрать пару кг - легко, а вот избавиться от них за один день не выйдет.

Для того, что бы мотивировать участников, продюсеры проекта «Зважені та щасливі» пригласили украинских артистов и устроили танцевальную неделю.

Родители и дети получат сообщения от своих кумиров. Олег Винник, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Ольга Цибульская, группы The Hardkiss, «НеАнгелы», «Антитела», «Тік», «Скай» и предложат участникам встретиться лично.

«Наташенька, - обратился Олег Винник к участнице, – Я хочу с тобой поделиться. Мне тоже нужно было сбрасывать вес. И на сегодняшний день у меня -18 кг. Люблю, уважаю и желаю победы, и пусть встреча со мной будет для тебя хорошим стимулом».

«Сказали бы мне месяц назад, что Олег Винник скажет мне: «Удачи, я тебя люблю и уважаю», я бы никогда в жизни не поверила!», - поделилась Наташа из синей команды.

Но, все оказалось не так просто - воплотится в жизнь лишь одна мечта. Парам придется стать танцорами и на батле доказать, что именно они достойны встречи. А решать победителя будет шоумен Дмитрий Коляденко. Кто и с кем сразится в батле и под какую песню – определят результаты первого испытания.

Кому удастся одержать победу и встретиться с кумиром поклонники проекта узнают уже завтра вечером.