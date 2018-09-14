Дзидзьо стал виновником ДТП



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Дзидзьо

Правда не в реальной жизни, а на съемочной площадке

Scotch продолжает делится подробностями нового сезоне комедийного сериала «Коли ми вдома», который совсем скоро появится на телеэкранах. Кроме любимых героев, зрители увидят в проекте много украинских звезд, которые исполнят роль в сериале или сыграют самих себя.

В одной из серии Дзидзьо станет виновником ДТП, а разбираться с ним будут в студии ток-шоу, где среди экспертов зрители увидят: Вячеслава Узелкова, Влада Яму и Игоря Кондратюка, которые сыграли самих себя. Впечатлениями от съемок в сериале поделился тренер шоу «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков.

«Мы завтракаем и ужинаем с детками под «Коли ми вдома», - комментирует Узелков. – Любимый персонаж – полицейский, которого играет мой друг Алексей Тритенко. Вторая пара – Станислав Боклан и Татьяна Шелига. Когда они играют пенсионеров, я умираю со смеху. Но то, что я увидел на площадке – совершенно другое. Станислав Боклан – талантище! Его опыт, умения показывают, какой он крутой. Ты разговариваешь с ним, общаешься, а через минуту он входит в кадр – и ты видишь совершенно другого человека. Он может вжиться в любой образ».

Слава не скрывает, что хотел бы еще попробовать себя в кино. «Я всегда мечтал сниматься, но из-за моего произношения это очень сложно, - комментирует свой сериальный опыт Узелков. – Память у меня хорошая, в роль я вживаюсь очень быстро, отыгрываю на площадке круто. Получил после съемки много комплиментов. И если кому-то мой типаж подойдет, то, может, еще сыграю. А если понадобится, то звук можно наложить, и я буду разговаривать просто другим голосом. Такое в кино часто практикуют».