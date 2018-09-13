Одеситів запрошують на фестиваль здоров'я в парку Шевченка



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13-14 вересня в Одесі відбудеться міжнародна конференція «Здоров'я в місті». Близько 300 учасників з 24 країн світу зберуться в Одесі, щоб обговорити глобальну стратегію щодо поліпшення здоров'я городян.

У ці ж дні з 10:00 до 18:00 в парку Шевченка на Суворовської алеї біля Карантинної стіни буде організована партнерська зона конференції. Тут пройде великий фестиваль здоров'я - відкрита зона відпочинку і знань про здоровий спосіб життя.

Вхід і всі заходи фестивалю - безкоштовні. Організатор - міське управління охорони здоров'я. На фестивалі всі бажаючі зможуть відвідати відкритий лекторій і поспілкуватися з відомими фахівцями в сфері здоров'я і ЗСЖ. Одеситам розкажуть, як змінити життя в місті за допомогою бігу і велосипедного спорту, як правильно харчуватися дорослим і дітям, дадуть вичерпні відповіді на питання, пов'язані з щепленнями, мотивують до здорового способу життя і позитивних змін в житті міста.

Розклад лекцій та майстер-класів фестивалю здоров'я:

13 вересня

11: 00-12: 00 зарядка і тренування з фітнесу від мережі спортивних клубів Sport Life.

11: 30-12: 00 «Правда про жіноче здоров'я. Що можуть зробити разом »

всій медичній спільноті, громадські організації та ЗМІ для збереження фізичного та психологічного здоров'я жінок ». Лектор - керівник програми «Жіноче здоров'я» проекту Кешер Марина Костянтинівна.

12: 00-13: 00 «Як біг впливає на міське середовище». Спікери - Діма Коваленко і Саша Шевченко, засновники сайту для бігу NOGIBOGI, урбаністи, Ультрамарафонцю.

13: 00-14: 00 «Здорова їжа в місті». Лектор - кулінарний експерт, ведучий телевізійного проекту «Енеїда» на «UA: Перший» Євген Клопотенко.

13: 30-15: 00 Майстер-клас «Правда про жіноче здоров'я. Відверта розмова про те, що потрібно знати дівчаткам, дівчатам і жінкам про своє тіло, про фізичному і психологічному здоров'ї ».

14: 00-15: 30 «10 звичок для здорового життя в мегаполісі». спікер

- ведуча реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на СТБ Мирослава Ульянина.

15: 00-16: 00 майстер-клас «Надання першої медичної допомоги» з Дмитром Самофаловим.

16: 00-17: 00 «Терапія велосипедом: як велотранспорту впливає на суспільне здоров'я». Лектор - експерт з питань розвитку громад та комунікації, член Асоціації велосипедистів Києва Марія Шененко.

14 вересня

8: 00-8: 20 зарядка від Мирослави Ульянін.

10: 00-10: 30 зарядка і тренування з фітнесу від мережі спортивних клубів Sport Life.

11: 00-12: 00 «Вакцинація - просто про складне». Спікери - головний педіатр Одеси Ганна Луньова і національний тренер UNICEF з питань вакцинації Катерина Гурієнко.

11: 30-14: 30 майстер-класи з першої медичної допомоги від FAST:

1. Допомога при невідкладних станах здоров'я. Як правильно надавати допомогу людині без свідомості і постраждалим в судорожному припадку (епілепсії);

2. Серцево-легенева реанімація. Як робити масаж серця людям при раптовій зупинці серця;

3. Зупинка кровотеч.

12:00 -13: 00 «Це елементарно! Як хімічні елементи впливають на здоров'я »

Спікер - кандидат біологічних наук, доцент ОНУ ім. І.І. Мечникова і ОНМедУ Володимир Немерцалов.

13:00 -14: 00 «Коли немає ніг, з'являються крила». Спікер - майстер спорту міжнародного класу, чотириразова чемпіонка світу зі спортивних танців на інвалідних візках, переможниця національної премії «Гордість країни» Олена Чинка.

14: 00-15: 00 «Сексуальна еволюція». Лектор - кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, ендокринолог, дієтолог Олена Коноваленко.

15: 00-16: 00 «Протидія домашньому насильству». Лекцію прочитає інспектор відділу зв'язків з громадськістю, старший лейтенант поліції Управління патрульної поліції в Одеській області Вікторія Байдан.

16: 00-17: 00 «Психотерапія - здорова турбота про себе». Спікер - психотерапевт Ганна Артющенко, досвід роботи понад 12 років.

Джерело: Думская