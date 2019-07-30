Олег Винник признался, что по ночам сидит в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Успех звезды давно измеряется не только количеством хитов или нулями в гонорарах

Армия подписчиков в соцсетях – пока главный показатель популярности. А для того, что бы собрать такую армию фолловеров, как у Ким Кардашьян или Мадонны, украинским знаменитостям приходится тщательно прорабатывать концепцию постов, регулярно баловать фанатов новыми снимками и подробностями личной жизни.

Кроме этого, иногда, артистам приходится общаться с фолловерами, устраивать опросы и держать себя в руках, когда появляется в комментариях «стаи» хейтеров. Правда, не все звезды ведут странички сами. Иногда они доверяют ведение страниц в соцсетях своим помощникам.

«Неправильно, когда люди пишут тебе какие-то вещи, а ты этого не видишь, потому что отвечает другой. Честно скажу – это нелегко, но я ночью смотрю и читаю комментарии в Instagram», – рассказал Олег Винник за кулисами праздничного концерта «З Днем народження, Україно!».





Олег Винник

А вот певица Alyosha от социальных сетей не в восторге.

«Ой, социальные сети – это ловушка», – говорит певица Alyosha. – Для меня это довольно тяжело всегда делать какой-то контент для того, чтобы наполнять Instagram, Facebook и так далее. Будь моя воля, я бы вообще удалилась из всех соцсетей».





Певица Аlyosha

Остыть к соцсетям можно и по другим причинам. Гадкие комментарии испортят настроение любой звезде.

«Иногда надо правильно относиться к комментариям, потому что есть хейтеры, негатив и иногда это тебя сбивает», – отметила Michelle Andrade в программе «Ранок з Україною».

А Оля Цибульская провела эксперимент по этому поводу. Певица намеренно выложила в сеть откровенное фото.

«Недавно во Львове прочитала лекцию о шоу-бизнесе и у меня спрашивали, с чем сталкивается артист. Я пыталась объяснить словами, но смотрю в эти глаза детские и понимаю – оно, как бы услышалось, но не дошло. И я выставила фотку, под которой было около тысячи комментов разных: плохих, хороших – «ты оттуда», «ты такая, сякая», «ой, ты замечательная»... И я потом написала: «Вот, смотрите, с чем сталкивается артист: это не только сцена, интервью, не только съемки, это и различные эмоции от людей. Не всегда тебя любят. И если ты принимаешь эту игру, ты должен принимать ее правила и идти до конца». Но это фото и для меня было немножко «ту мач», – рассказала Оля Цибульская.





Оля Цибульская

А вот солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева все обиды и комментарии завистников пропускает мимо ушей. Певице удается благодаря соцсетям и неравнодушным фанатам собирать средства для больных детей.





Надя Дорофеева

«Я говорю всем подписчикам «спасибо» за то, что они не просто смотрят красивые фотографии в купальнике и лайкают их, а и помогают!» – признается Надя Дорофеева.