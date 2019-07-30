Украинская балерина снялась для The Marc Jacobs на пляже в Одессе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В официальном инстаграм-аккаунте Marc Jacobs были опубликованы снимки с рекламной кампанией демократичной линейки бренда The Marc Jacobs

Главной героиней рекламной компании стала украинская балерина Соня Мохова.

На фотографиях хрупкая модель позирует в поле с подсолнухами и на пляже в Одессе. Авторами снимков стал американский дуэт Стиви и Мада (Стиви Верокка и Мада Рефьюджио), стилизовала съемку Элисон Мэри Исбэлл.

Стоит отметить, что это не первая fashion-съемка девушки. Ранее Соня снялась в кампейне Acne Studios.

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