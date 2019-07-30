  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    • Розсилка
    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn/</p> - Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица опубликовала романтическое фото

    Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая так часто любит волновать подписчиков жаркими фото в купальнике, растрогала пользователей сети чувственным приветствием мужа с годовщиной свадьбы.

    На своей странице в Инстаграме Федишин опубликовала совместную фотографию с мужем Виталием. На фото звездные супруги позируют на фоне живописного пейзажа.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    «Сегодня день, когда мы поженились! 13 лет вместе», - подписала снимок артистка.

    Многочисленные подписчики Ирины тут же принялись поздравлять пару с семейным праздником.

    «Поздравляю вас, счастья вам мира и здоровья, вы классная пара», «Поздравляю вы замечательная пара, и горько», «Счастливого и безмятежного вам семейной жизни», - писали поклонники певицы.

     Читайте также: 18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    певица Ирина Федишин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ