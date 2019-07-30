Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Певица опубликовала романтическое фото

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая так часто любит волновать подписчиков жаркими фото в купальнике, растрогала пользователей сети чувственным приветствием мужа с годовщиной свадьбы.

На своей странице в Инстаграме Федишин опубликовала совместную фотографию с мужем Виталием. На фото звездные супруги позируют на фоне живописного пейзажа.

«Сегодня день, когда мы поженились! 13 лет вместе», - подписала снимок артистка.

Многочисленные подписчики Ирины тут же принялись поздравлять пару с семейным праздником.

«Поздравляю вас, счастья вам мира и здоровья, вы классная пара», «Поздравляю вы замечательная пара, и горько», «Счастливого и безмятежного вам семейной жизни», - писали поклонники певицы.