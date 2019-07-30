Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn/
Певица опубликовала романтическое фото
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая так часто любит волновать подписчиков жаркими фото в купальнике, растрогала пользователей сети чувственным приветствием мужа с годовщиной свадьбы.
На своей странице в Инстаграме Федишин опубликовала совместную фотографию с мужем Виталием. На фото звездные супруги позируют на фоне живописного пейзажа.
«Сегодня день, когда мы поженились! 13 лет вместе», - подписала снимок артистка.
Многочисленные подписчики Ирины тут же принялись поздравлять пару с семейным праздником.
«Поздравляю вас, счастья вам мира и здоровья, вы классная пара», «Поздравляю вы замечательная пара, и горько», «Счастливого и безмятежного вам семейной жизни», - писали поклонники певицы.