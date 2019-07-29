Джиджи Хадид показала голые ягодицы: соблазнительные фото модели
Популярная модель Джиджи Хадид покрасовалась роскошным телом в бикини, вызвав настоящий восторг у фанатов
24-летняя американская супермодель, телеведущая и ангел Victoria's Secret Джиджи Хадид считается одной из самых популярных в фэшн-сфере, поэтому неудивительно, что по ее профилю в соцсети Instagram следят более 48 млн пользователей.
К тому же, девушка активно ведет страницу, публикуя кадры с фотосессий, обычных будней и светских мероприятий.
Не так давно она снялась в откровенных купальных костюмах, показав голые ягодицы. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
instagram.com/gigihadid
Хадид примерила два откровенных купальника. В оранжевом бикини звезда снялась, стоя задом к камере возле стеклянных дверей. Модель повернула голову в профиль и взялась одной рукой за шляпу, а второй облокотилась на дверь.
instagram.com/gigihadid
Во втором черно-белом купальнике в горох Хадид снялась на улице, прислонившись к колонне. Верх купальника выполнен без бретелей в виде прямого топа, а шлейки трусов фиксируются высоко на бедрах.
instagram.com/gigihadid
Образ модель дополнила голубой рубашкой с изображением плывущего катера.