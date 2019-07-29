Джиджи Хадид показала голые ягодицы: соблазнительные фото модели



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cosmo.ru

Популярная модель Джиджи Хадид покрасовалась роскошным телом в бикини, вызвав настоящий восторг у фанатов

24-летняя американская супермодель, телеведущая и ангел Victoria's Secret Джиджи Хадид считается одной из самых популярных в фэшн-сфере, поэтому неудивительно, что по ее профилю в соцсети Instagram следят более 48 млн пользователей.

К тому же, девушка активно ведет страницу, публикуя кадры с фотосессий, обычных будней и светских мероприятий.

Не так давно она снялась в откровенных купальных костюмах, показав голые ягодицы. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

instagram.com/gigihadid

Хадид примерила два откровенных купальника. В оранжевом бикини звезда снялась, стоя задом к камере возле стеклянных дверей. Модель повернула голову в профиль и взялась одной рукой за шляпу, а второй облокотилась на дверь.

instagram.com/gigihadid

Во втором черно-белом купальнике в горох Хадид снялась на улице, прислонившись к колонне. Верх купальника выполнен без бретелей в виде прямого топа, а шлейки трусов фиксируются высоко на бедрах.

instagram.com/gigihadid

Образ модель дополнила голубой рубашкой с изображением плывущего катера.