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    Шоу-биз

    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»

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    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»

    Главные роли в перезапуске исполняют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска

    Режиссёром ремейка «Ангелов Чарли» стала Элизабет Бэнкс. На новых кадрах из фильма запечатлена она сама и новые исполнительницы главных ролей — Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт («Могучие рейнджеры») и Элла Балинска («Чисто английские убийства»).

    Бэнкс поставила картину по сценарию, который она написала совместно с Джеем Басу. Актриса также сыграла в перезапуске современную версию Босли — связующее звено между героинями и их начальником. Интересно, что в новом фильме будет несколько Босли. Одного из них, например, исполнил Патрик Стюарт («Логан»), а ещё одного — Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»).

    В актёрский состав фильма также входят Ной Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») и Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»).

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    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»
    Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»

    Проект основан на телесериале 1970-х и рассказывает о трёх девушках («Ангелах») из детективного агентства загадочного Чарли Таунсенда, которые помогают людям.

    В 2000 году режиссёр МакДжи снял художественный фильм «Ангелы Чарли». Роли Ангелов в нём исполнили Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. В 2003 году увидел свет сиквел «Ангелы Чарли: Только вперёд». Вместе оба фильма заработали в мировом прокате 523 млн долларов.

    О перезапуске франшизы сообщили в сентябре 2015 года. Тогда же в качестве режиссёра к проекту прикрепили Элизабет Бэнкс. Её дебютная постановка «Идеальный голос 2» заработала в мире 287 млн долларов. 

    Джерело: Киноафиша

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