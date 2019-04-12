Опубликованы первые официальные кадры ремейка «Ангелов Чарли»



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Главные роли в перезапуске исполняют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска

Режиссёром ремейка «Ангелов Чарли» стала Элизабет Бэнкс. На новых кадрах из фильма запечатлена она сама и новые исполнительницы главных ролей — Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт («Могучие рейнджеры») и Элла Балинска («Чисто английские убийства»).

Бэнкс поставила картину по сценарию, который она написала совместно с Джеем Басу. Актриса также сыграла в перезапуске современную версию Босли — связующее звено между героинями и их начальником. Интересно, что в новом фильме будет несколько Босли. Одного из них, например, исполнил Патрик Стюарт («Логан»), а ещё одного — Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»).

В актёрский состав фильма также входят Ной Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») и Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»).

Проект основан на телесериале 1970-х и рассказывает о трёх девушках («Ангелах») из детективного агентства загадочного Чарли Таунсенда, которые помогают людям.

В 2000 году режиссёр МакДжи снял художественный фильм «Ангелы Чарли». Роли Ангелов в нём исполнили Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. В 2003 году увидел свет сиквел «Ангелы Чарли: Только вперёд». Вместе оба фильма заработали в мировом прокате 523 млн долларов.

О перезапуске франшизы сообщили в сентябре 2015 года. Тогда же в качестве режиссёра к проекту прикрепили Элизабет Бэнкс. Её дебютная постановка «Идеальный голос 2» заработала в мире 287 млн долларов.

Джерело: Киноафиша