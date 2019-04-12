Как произведения искусства: завораживающая красота резных тыкв от Мэрилин Сандерленд



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Хитросплетением листьев, цветов и ягод, фигурками фантастических рыбок, птичек и бабочек покрывает американская художница Мэрилин Сандерлэнд свои тыквенные скульптуры, превращая обычный овощ, выращенный на грядке, в шедевр

Эти удивительные резные экспонаты несомненно являются произведениями искусства, они восхищают и заставляют восторгаться зрителей тонкой кропотливой ручной работой мастерицы.

Американская художница Мэрилин Сандерленд (Marilyn Sunderland) родом из Колумбии, штат Миссури, но уже более тридцати лет живет и работает в штате Юта, который известен своими живописными местами в окружении гор, сочными яркими красками природного ландшафта, обилием рек и свежим воздухом. Рисовать Мэрилин любила еще в детстве. И в свое время окончила художественный факультет Университета Миссури-Колумбия и получила степень бакалавра. А спустя годы, двухлетние курсы Art Instruction, по овощному карвингу и художественной резьбе по дереву.



И нужно отметить, что Мэрилин не сразу нашла свое место в художественном творчестве. Долгие годы были посвящены поиску авторского стиля и индивидуальности в портретной и пейзажной живописи. Испробовала себя художница и в разных техниках, экспериментируя с акварелью и акрилом, маслом, углем и чернилами. А когда всерьез увлеклась резьбой по дереву и гравюрой на стекле, поняла, что это - ее конек. Именно в карвинге в полной мере раскрылся ее талант художника и скульптора.



Для своих уникальных произведений мастерица использует несъедобные сорта тыкв, которые при высыхании становятся достаточно твердыми и долговечными. Этот плод служит отменным материалом в качестве полотна и основы, потому как в обработке, а именно в вырезании, выжигании, покраске и других способах преображения - они достаточно легки. И согласно технологии, которую разработала мастерица - вначале делаются резные работы, после чего тыква нужным образом высушивается, декорируется и покрывается специальным лаком.

Со слов Мэрлин, тыквенную основу можно украшать чем угодно: бисером, лентами, камушками, растительными элементами и многим другим, стоит лишь проявить воображение. И благодаря такому разнообразию декора, этот плод действительно является отличным материалом для воплощения самых необычных и оригинальных идей и фантазий художницы.



В своей работе использует набор специальных электрических инструментов для резьбы и гравировки, что значительно облегчает трудоемкий процесс творчества. Когда же процесс формирования и вырезания композиции на тыквенной основе окончен, мастерица использует различные живописные техники, пользуясь акрилом, иногда маслом. А еще в свои тыквенные скульптуры она иногда внедряет детали, вырезанные из других плодов, которые могут достаточно долго держать форму и, подвергаясь сушке, не менять своей структуры.







Джерело: Культурология