Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа

Звезда «Спасателей Малибу» эмоционально отреагировала на экстрадицию основателя WikiLeaks.

Памела Андерсон, которую с Джулианом Ассанжем связывает давняя дружба, вскоре после известия об аресте основателя WikiLeaks опубликовала эмоциональный пост. Звезда призналась, что шокирована происшедшим. Ассанж подвергся экстрадиции из посольства Эквадора в Лондоне.

Действия властей Андерсон назвала «подлым деянием», а также резко прошлась по посольской миссии Эквадора, Великобритании и «токсичному трусу» Дональду Трампу.

Согласно информации, Ассанж был арестован по ордеру, выданному британскими властями, но от лица органов правопорядка США, которые направили официальное требование об экстрадиции.

В серии твитов Андерсон призналась, что испытала «шок», видя Ассанжа, опубликовавшего украденные государственные бумаги, компрометирующие мировые державы, под конвоем полиции. Актриса назвала основателя WikiLeaks «народным героем» и поклялась, что «люди не допустят такой несправедливости».

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.