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    Жизнь

    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа

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    Памела Андерсон - Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Памела Андерсон

    Звезда «Спасателей Малибу» эмоционально отреагировала на экстрадицию основателя WikiLeaks.

    Памела Андерсон, которую с Джулианом Ассанжем связывает давняя дружба, вскоре после известия об аресте основателя WikiLeaks опубликовала эмоциональный пост. Звезда призналась, что шокирована происшедшим. Ассанж подвергся экстрадиции из посольства Эквадора в Лондоне.

    Действия властей Андерсон назвала «подлым деянием», а также резко прошлась по посольской миссии Эквадора, Великобритании и «токсичному трусу» Дональду Трампу.

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    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа
    Подлые деятели: Памела Андерсон потрясена арестом своего друга Джулиана Ассанжа

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    Согласно информации, Ассанж был арестован по ордеру, выданному британскими властями, но от лица органов правопорядка США, которые направили официальное требование об экстрадиции.

    В серии твитов Андерсон призналась, что испытала «шок», видя Ассанжа, опубликовавшего украденные государственные бумаги, компрометирующие мировые державы, под конвоем полиции. Актриса назвала основателя WikiLeaks «народным героем» и поклялась, что «люди не допустят такой несправедливости».

    Андерсон часто навещала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне и привозила ему сумки с едой - в посольской миссии тот провел почти семь лет. В СМИ сообщалось, что между ними якобы имеется романтическая связь, но актриса жестко пресекла подобные сплетни.

    Андерсон рассказала, что подружилась с Ассанжем после того, как тот услышал, что она посвятила ему одно из своих стихотворений. Их встречу организовала их общий друг -  кутюрье Вивьен Вествуд. Они должны были навестить Джулиана вместе, но из-за сбоя в рабочем графике дизайнера Памела отправилась туда одна.

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