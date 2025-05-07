Памела Андерсон здивувала фанатів своєю новою зачіскою (відео)

Акторка з'явилася на Met Gala з неочікуваною зачіскою

Акторка та фотомодель Памела Андерсон відвідала Met Gala 2025 з новим образом: блискуча сукня з паєтками та каре з коротким рівним чубчиком у стилі Baby Bangs. Про це повідомляє «Главком».

Найголовніша подія в модній індустрії – щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2025 – цьогоріч був присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style. Памела Андерсон відвідала захід зі своїм новим образом. Її блискуча сукня від бренду Tory Burch надала акторці силует форми пісочного годинника, а зачіска закцентувала всю увагу на її виразних рисах обличчя. Такий образ неабияк здивував її фанатів.

Зачіска Памели Андерсон привернула увагу соцмереж.

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

До того ж Памелу Андерсон неодноразово порівнювали із фольгою, а також говорили, що вона схожа на Жанну Д'Арк.

«Вибачте... але від неї віє Жанною д'Арк у фользі! Я за її природну епоху, але це просто...» фото: скриншот коментарів із соцмереж

фото: скриншот коментарів із соцмереж

Нагадаємо, що 13 травня український гурт Ziferblat виступить у півфіналі Євробачення-2025. Особливу увагу глядачів і критиків привернули сценічні костюми учасників, створені дизайнером Іваном Фроловим – засновником і креативним директором бренду Frolov. Стало відомо, що символізує вбрання та його елементи.

Раніше учасники гурту Ziferblat показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу та представлятимуть Україну. Образи викликали неоднозначну реакцію у соцмережах та хвилю обурення серед українців.