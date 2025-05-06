Євробачення-2025: що символізують костюми Ziferblat, які розкритикувала мережа

Образи гурту Ziferblat вирізняються яскравими кольорами

13 травня український гурт Ziferblat виступить у півфіналі Євробачення-2025. Особливу увагу глядачів і критиків привернули сценічні костюми учасників, створені дизайнером Іваном Фроловим – засновником і креативним директором бренду Frolov. Стало відомо, що символізує вбрання та його елементи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vogue.

Ідея костюмів

Образи гурту Ziferblat вирізняються яскравими рожевими та синіми штанами-кльош, фірмовими корсетами Frolov, оздобленими серцями й квітами мальви. Їхнє оформлення поєднує в собі дух вільного стилю 70-х та елементи панк-естетики. Ці ефектні костюми, створені Іваном Фроловим та його командою, спричинили активні обговорення в соцмережах ще до першого виступу гурту. Фролов, який раніше працював із Бейонсе та Дженніфер Лопес, знову підтвердив своє вміння дивувати публіку.

Як зізнається дизайнер, головним джерелом натхнення для створення образів стала сама пісня та індивідуальність учасників гурту: «Кожен учасник гурту – яскравий, самобутній, із власною енергетикою, що стало відправною точкою. Водночас мене надихала візія України, якою її мріють бачити мільйони: вільною, квітучою, світлою, щасливою, без війни. Саме це ми прагнули передати світові через костюми».

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«Ми намагались щось спростити, переглядали ескізи, обговорювали з артистами, від чого можна відмовитись, але кожна деталь виявляється важливою. І ми до останнього не знали, як усе працюватиме у сценічному світлі. Але коли побачили перший технічний дубль – усі видихнули: костюми працюють», – додав дизайнер.

Що означають кольори костюмів

Костюми гурту вирізняються індивідуальними яскравими кольорами для кожного учасника. Так, соліст Даниїл Лещинський вийде на сцену в насичено-рожевому образі, а барабанщик Федір Ходаков – у бірюзовому костюмі з довгим шлейфом. Для бек-вокалісток створено окрему кольорову гаму – ніжні пастельні відтінки сірого, пудрового та лілового, які органічно доповнюють загальну сценічну композицію.

Центральний символ костюмів – рожеві мальви, які розсипані тканиною штанів та жакетів.

«Мені дуже хотілося зберегти тему українського ландшафту, тому ми вирішили: нехай квіти «проростають» не зі сцени, а через самі костюми. Вони з’являються в нижній частині образів – на штанах, шлейфах – немов розквітають просто на артистах, – розповів Іван Фролов про символіку квітів. – Головною квіткою стала мальва – символ із глибоким значенням. Вона впізнавана для кожного українця: росте біля кожного дому, в містах і селах. Водночас цю квітку можна зустріти у всьому світі – я бачив її і в Лос-Анджелесі. Це поєднання локального й глобального зробило мальву ідеальною метафорою України – зрозумілої для світу, але глибоко рідної для нас».

Дизайнер додав: «В українській культурі мальва – це символ пам’яті, надії, любові, що залишається назавжди. Ми всі пам’ятаємо баладу «Мальви», яка стала частиною нашої колективної пам’яті».

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Ілюстрацію квітів створила українська художниця Наталка Сойко з Кам’янця-Подільського. Мальви були вишиті вручну й декоровані кристалами Swarovski, завдяки чому на сцені вони яскраво блищать.

Корсети та панк-естетика

«У костюмах хлопців ми використали напрацювання Frolov з останніх колекцій. Особливо помітним стало вплив панк-естетики – пояси, ремені, браслети зі шипами-пірамідками з металу, інкрустовані кристалами. Це не агресивний, але водночас переосмислений образ, у якому бунтівність додає сценічної динаміки та глибини. У Валентина – гітарний ремінь, у Федора – браслети, що відсилають до класичних рокерських, але звучать у нашій стилістиці», – розповів дизайнер.

Окремим акцентом у сценічних костюмах стали ювелірні прикраси. Це срібні вироби, кожен із яких має форму мальви – це стало для команди ще одним способом заявити про український дизайн і майстерність на великій сцені.

Нагадаємо, що український гурт Ziferblat активно готується до виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Учасники гурту показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу та представлятимуть Україну. Образи викликали неоднозначну реакцію у соцмережах та хвилю обурення серед українців.

Як повідомлялося, цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія.