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Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025 відбудеться 13 травня під номером 5
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж зазначають, що костюми надмірно епатажні та такі, що не відповідають очікуванням аудиторії

Український гурт Ziferblat активно готується до виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Учасники гурту показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу та представлятимуть Україну. Образи викликали неоднозначну реакцію у соцмережах та хвилю обурення серед українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.

Костюми створив відомий український дизайнер Іван Фролов. Учасники гурту обрали стиль 70-х з широкими штанами, але в яскравих кольорах. Даніїл (вокаліст) з'явиться у яскраво-рожевому костюмі з шарфом, зав'язаним на спині, та глибоким вирізом. Валентин обрав синій костюм з сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю. Федір вийде на сцену у яскраво-блакитному вбранні з сорочкою на ґудзиках. До них приєднаються три бек-вокалістки у блискучих золотих брючних костюмах.

Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми фото 1
скріншот
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Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

Представлення сценічних костюмів українського гурту Ziferblat для пісенного конкурсу спричинило неабияку хвилю обурення серед громадськості. Яскраві, натхненні стилем 70-х образи від дизайнера Івана Фролова, які вже були оприлюднені на офіційній сторінці Євробачення в Instagram, викликали шквал критики та негативних коментарів.

Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми фото 2
коментарі у соцмережах під постом Ziferblat
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми фото 3
скріншот
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми фото 4
скріншот

Багато користувачів соціальних мереж висловлюють своє розчарування та нерозуміння вибору костюмів. Зокрема, соцмережі обговорюють яскраво-рожевий костюм вокаліста Даніїла з глибоким вирізом та зав'язаним на спині шарфом. У коментарях користувачі соцмереж зазначають, що костюми надмірно епатажні та такі, що не відповідають очікуванням української аудиторії.

«Я не буду дивитися Євробачення в цьому році», – обурюється один з коментаторів у TikTok. «Змініть костюми. Якісь меншини. Воююча країна. Традиції, мужність, сила, воля, то не про них», – зазначає одна з коментаторів в Instagram.

Наразі офіційної реакції від гурту Ziferblat або їхньої команди щодо цієї хвилі критики не надходило. Проте образи вже стали однією з найобговорюваніших тем навколо підготовки України до Євробачення-2025.

Варто зазначити, що поряд з негативними коментарями, існують і ті, хто підтримує творчий вибір гурту та дизайнера, вважаючи образи Ziferblat сміливими та оригінальними. На своїй сторінці у Facebook письменниця Богдана Гайворонська опублікувала розгорнутий пост, в якому закликала не поспішати з критикою та спробувати глибше зрозуміти задум команди Ziferblat та дизайнера Івана Фролова. За її словами, яскраві кольори та стилізація під 70-ті роки є не випадковим вибором, а мають глибоке символічне значення, пов'язане з історією української поп-культури та її відродженням.

Як повідомляє eurovisionfun, режисером-постановником виступу Ziferblat є Марія Коростельова. Хоча квіткова сцена з Нацвідбору не буде використана, на сцені буде багато руху, особливо від Даніїла. Світлодіодні екрани на задньому плані показуватимуть пульсуючу рожеву та зелену неонову графіку. Сцена буде вкрита димом, а під час виступу використовуватимуться феєрверки. Гурт представлятиме Україну з піснею Bird of Pray.

Окрім музичної складової, Ziferblat використовують Євробачення як платформу для важливої гуманітарної місії. Як зазначає wiwibloggs, вони оголосили про збір коштів на закупівлю робототехнічних систем для розмінування українських територій, постраждалих від війни. Мета гурту – зібрати 4 млн гривень на чотири системи «ЗМІЙ», розроблені в Україні та сертифіковані НАТО.

Виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025 відбудеться 13 травня під номером 5.

Нагадаємо, цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія.

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Теги: культура Швейцарія Євробачення

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