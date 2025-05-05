Окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat

Співачка показала наслідки обстрілів Мирнограда

Росіяни обстріляли Мирноград Донецької області 4 травня. Внаслідок чого постраждав будинок співачки та бек-вокалістки гурту Ziferblat Христини Старикової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Співачка показала наслідки обстрілів Мирнограда. Окупанти влучили у багатоповерхівку в мікрорайоні Світлий, де вона проживала

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З фото видно, що частина будинку згоріла, поверхи зруйновані, вікна вибиті.

«Дім. А я так мріяла повернутись додому. Мені тяжко навіть прокоментувати це все», – написала Старикова.

Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград. З дитинства вона займається музикою та вокалом. У 2019 році Христина Старикова спробувала свої сили у нацвідборі на Дитяче Євробачення. У 2023 брала участь у «Голосі країни».

Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград фото: h_starykovaaa/Instagram

Згодом співачка стала беквокалісткою гурту Ziferblat. Ймовірно, зараз вона перебуває у складі української делегації в Базелі.

До слова, учасник гурту Kadnay, син Олени і Дмитра Коляденків Пилип розповів, що його рідний дім у Сумах постраждав внаслідок російського обстрілу. Музикант сказав, що нічого особливого не відчув, коли побачив світлини пошкодженого будинку, бо під час війни вже навчився не прив’язувати себе до якогось місця – адже важливішими для нього стали люди й їхнє життя.