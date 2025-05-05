Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни влучили у будинок співачки Христини Старикової
фото: h_starykovaaa/Instagram

Співачка показала наслідки обстрілів Мирнограда

Росіяни обстріляли Мирноград Донецької області 4 травня. Внаслідок чого постраждав будинок співачки та бек-вокалістки гурту Ziferblat Христини Старикової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Співачка показала наслідки обстрілів Мирнограда. Окупанти влучили у багатоповерхівку в мікрорайоні Світлий, де вона проживала

Окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat фото 1
скриншот

З фото видно, що частина будинку згоріла, поверхи зруйновані, вікна вибиті.

«Дім. А я так мріяла повернутись додому. Мені тяжко навіть прокоментувати це все», – написала Старикова.

Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград. З дитинства вона займається музикою та вокалом. У 2019 році Христина Старикова спробувала свої сили у нацвідборі на Дитяче Євробачення. У 2023 брала участь у «Голосі країни».

Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград
Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград
фото: h_starykovaaa/Instagram

Згодом співачка стала беквокалісткою гурту Ziferblat. Ймовірно, зараз вона перебуває у складі української делегації в Базелі.

До слова, учасник гурту Kadnay, син Олени і Дмитра Коляденків Пилип розповів, що його рідний дім у Сумах постраждав внаслідок російського обстрілу. Музикант сказав, що нічого особливого не відчув, коли побачив світлини пошкодженого будинку, бо під час війни вже навчився не прив’язувати себе до якогось місця – адже важливішими для нього стали люди й їхнє життя.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мапа Келлога»
«Мапа Келлога». Чи праведний гнів українців?
12 квiтня, 14:25
Саме Росія є реальною, а не уявною загрозою – і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу
Мир за 24 години. Кінець ілюзії
18 квiтня, 21:03
«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
Трамп не розуміє, як завершити переговори
30 квiтня, 08:31
Триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 квiтня, 07:49
Українські військові відбили позиції біля Котлиного
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
9 квiтня, 13:01
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
11 квiтня, 20:43
Балановський у 2022 році долучився до війська та став на захист країни
Дизайнер, який працював над пам’ятною монетою. Згадаймо Вадима Балановського
15 квiтня, 09:00
«Фаворит-Арена» слугувала домашньою ареною для хокейного «Дніпра» і була базою підготовки хокеїстів та фігуристів
У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
16 квiтня, 14:23
Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
29 квiтня, 13:08

Фото

Окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat
Окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat
Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото
Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото
Тіна Кароль в образі чорної кобри. Нові фото артистки заворожують
Тіна Кароль в образі чорної кобри. Нові фото артистки заворожують
Світлана Білоножко провідала могилу чоловіка (фото)
Світлана Білоножко провідала могилу чоловіка (фото)
Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан: деталі про костюм
Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан: деталі про костюм
У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ
У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
82K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
80K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
45K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua