Модний дім Prada купив бренд Versace: названо вартість угоди

Ціна, яку платить Prada, значно нижча за ту, що свого часу (у 2018 році) заплатив Capri – тоді Versace коштував понад $2 млрд

Угода відбулася на тлі складної ситуації на фондових ринках та побоювань глобальної рецесії – через нові мита, які ввів Трамп

Prada купує свого меншого конкурента – модний бренд Versace – у компанії Capri Holdings, щоб обʼєднати два великі італійські модні будинки. Вартість угоди становить $1,375 млрд. Як передає «Главком», про це повідомляє ряд медіа.

Зазначається, що Prada хоче розширюватися, навіть попри те, що попит на люксові речі у світі зараз слабшає. Versace при цьому працює в мінус. Це злиття посилює позиції Італії в модній індустрії, яку зараз контролюють переважно французькі компанії.

«Ми прагнемо продовжити спадщину Versace, відзначаючи та переосмислюючи її сміливу і непідвладну часу естетику», – сказав очільник Prada Патріціо Бертеллі.

Ціна, яку платить Prada, значно нижча за ту, що свого часу (у 2018 році) заплатив Capri – тоді Versace коштував понад $2 млрд. Capri раніше був відомий як Michael Kors і придбав Versace у родини Версаче та інвестфонду Blackstone.

Ця угода відбулася на тлі складної ситуації на фондових ринках та побоювань глобальної рецесії – через нові мита, які ввів президент США Дональд Трамп.

«У Versace величезний потенціал. Шлях буде довгим і вимагатиме дисциплінованого виконання та терпіння», – сказав генеральний директор Prada Андреа Герра.

Раніше, у 1990-х роках, Prada вже купувала бренди Helmut Lang і Jil Sander, але керівник компанії назвав ті угоди «стратегічними помилками». Компанія уникала великих покупок – аж до цього моменту.

Історія брендів

Італійська компанія Prada була заснована в 1913 Маріо Прада і його братом Мартіно. Спочатку вони займалися імпортом виробів зі шкіри – валіз, сумок та інших речей, а згодом розпочали власне виробництво. Ключову роль у розвитку бренду відіграла дизайнерка, онука засновника компанії Міуччі Прада (на честь її було запущено марку Miu Miu). До середини 1980-х Prada вийшла на міжнародні ринки, її магазини відкрилися в Америці та Азії.

Бренд Versace був заснований у 1978 році дизайнером Джанні Версаче. Компанія випускає модний одяг, парфумерію, годинник, аксесуари та інші предмети розкоші. У 1997 році Версаче було вбито в США на порозі свого будинку в Майамі-Біч серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Після смерті модельєра управління компанією перейшло до його сестри Донателли. У 2018 році вона продала бізнес американській Michael Kors (нині – Capri), при цьому продовжує працювати як головний дизайнер Versace.