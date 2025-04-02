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Павло Зібров тепло привітав поета Юрія Рибчинського та його дружину з річницею весілля

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Павла Зіброва та Юрія Рибчинського зв'язує давня дружба
фото: Павло Зібров/Facebook

Юрій та Олександра Рибчинські разом вже 56 років 

Український співак Павло Зібров привітав поета Юрія Рибчинського та його дружину Олександру з 56-ю річницею весілля. Привітання Зібров доповнив виконанням пісні «Така духмяна світла ніч», слова до якої написав Рибчинський. Про це повідомляє «Главком».

«56 років разом! Віват, мої друзі! Любимо, шануємо, вітаємо!» – звернувся Зібров до подружжя Рибчинських. 

Співак сам акомпонував собі на роялі, Юрій Рибчиньский був поряд.

Юрій та Олександра Рибчинські разом із 1969 року. Їхній син – поет, композитор і продюсер Євген Рибчинський – вже є батьком чотирьох дітей. Він теж опублікував допис з привітанням, де показав «чотири покоління Рибчинських».  

Павло Зібров тепло привітав поета Юрія Рибчинського та його дружину з річницею весілля фото 1
фото: Facebook/Євген Рибчинський

Раніше Євген Рибчинський розповів «Главкому», як його мати Олександра Рибчинська у свої 66 років перейшла на українську мову.

Поет Юрій Рибчинський після того, як у Львові була вбита мовознавиця Ірина Фвріон, висловив впевненість, що загибель громадської діячки не стане кінцем її справи: «Життя її ідеї триватиме допоки б’ються серця тих, хто пише, співає і говорить українською», – сказав тоді Юрій Рибчинський.

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Теги: Павло Зібров Юрій Рибчинський

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