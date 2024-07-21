Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон

Народний артист переконаний: смерть мовознавиці не стане кінцем її справи

Ідеї, за які боролася Ірина Фаріон, житимуть, допоки б’ються серця тих, хто пише, співає і говорить українською. Про це заявив Народний артист, Герой України Юрій Рибчинський у фейсбуці.

Поет-пісняр зазначив, що Ірина Фаріон була пристрасною захисницею і берегинею української мови.

«Її постать за своєю яскравістю і впізнаваністю могла суперничати з першими особами держави. Її ім’я було відомішим за багатьох зірок спорту і шоубізнесу. А її висловлювання неодмінно ставали мемами. Справжня українка, жіночна, стильна, відверта і щира, Ірина все життя боролася за становлення української нації і якнайшвидше домінування української мови над російською», – підкреслив Рибчинський.

Народний артист переконаний: смерть Ірини Фаріон не стане кінцем її справи: «Життя її ідеї триватиме допоки б’ються серця тих, хто пише, співає і говорить українською».

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.