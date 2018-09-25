«Peligroso» Каменских покоряет Америку



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Украинская певица расширяет аудиторию

Известная украинская певица Настя Каменских на днях выпустила свой новый трек Peligroso. Это первая работа певицы на испанском языке.

Отметим, что клип на песню получился очень посредственным: на фоне экзотических растений Настя, как обычно, демонстрирует выпуклости форм своего тела и постоянно норовит раздвинуть шире чресла. В кадре больше ничего не происходит. Складывается впечатление, что клип делался «на коленках» как можно быстрее.

Тем не менее, именно с этим материалом Настя решила покорить испаноязычную часть США. NK уже появилась в эфирах нескольких теле- и радиокомпаний. Об этом она регулярно сообщает в Instagram фотографиями с новых съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 1:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 6:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 8:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2018 в 9:48 PDT

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