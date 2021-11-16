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    Известный звукорежиссёр рассказал, как выгнал Тину Кароль со студии

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    Известный звукорежиссёр рассказал, как выгнал Тину Кароль со студии

    Тина Кароль забыла текст и звукорежиссёр выгнал её из студии

    Известный звукорежиссёр Владимир Бебешко поделился давней историей в эфире программы «ЖВЛ». По словам мужчины, когда Тина Кароль записывала одну из своих достаточно известных песен «Намалюю тобі зорі» у него в студии, певица не доучила текст и из-за этого Владимир разозлился и выгнал её со студии, чтобы Тина доучила текст и смогла записать песню.

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    К счастью, певица доучила текст и смогла записать эту композицию, которая уже не один год радует всех слушателей. Также, по словам Тины и Владимира, они до сих пор вспоминают эту историю с улыбкой на лице.

    Напомним, Тина Кароль недавно сменила имидж ради нового альбома «Двойной рай». Звезда изменила цвет волос и сделала челку, а также поэкспериментировала с одеждой. Теперь ее образ выглядит более сексуально, женственно и в то же время сдержанно.

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    Теги: Тина Кароль певица
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    Известный звукорежиссёр рассказал, как выгнал Тину Кароль со студии