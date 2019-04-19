Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самым безопасным местом в географии сериала, где за семь сезонов умерло меньше всего персонажей, оказалась Золотая дорога

В то время как фанаты с нетерпением ждут релиза второй серии «Игры престолов-8», чтобы узнать, кому из любимых героев удастся выжить, журнал Washington Post, напротив, решил подсчитать, сколько персонажей уже почило в бозе в предыдущих семи сезонах.

Авторы исследования выявили любопытную тенденцию: с выходом каждого нового сезона количество смертей неизменно росло. В связи с этим они предположили, что последний станет самым кровавым. Они обещали дополнить свою информацию сразу же после финального эпизода саги.

Самым безобидным оказался первый сезон. Сценаристы отправили на тот свет всего 59 героев «Игры престолов», в том числе и Эддарда Старка. Однако эта смерть, по словам Софи Тернер, которая сыграла его дочь Сансу, показала, что мир больше никогда не станет прежним и никто из персонажей не находится в безопасности.

Во втором сезоне авторы сценария вошли во вкус - жертвами их кровожадной фантазии стали уже 130 героев, но при этом они «угробили» в основном второстепенных персонажей. Поэтому не смотря на то, что по сравнению с первым сезоном цифра больше, количество смертей главных героев тут минимальна.

Большая часть погибших пришлась на битву у Черноводной гавани. Кстати, любопытно то, что если обратить особое внимание на звуки битвы и происходящее на экране, то можно заметить, что шумы смерти часто включены в сцены, где на самом деле никто не умирает.

В третьем сезоне почили в бозе 87 человек, в число которых вошли и четыре ключевых героя, чьи жизни унесла Кровавая свадьба.

Четвертый сезон со 181 смертью снова подтвердил кровавый статус саги. От яда умирает Джоффри Баратеон, Оберин Мартелл погибает из-за собственной самонадеянности, будучи в шаге от победы, а Тайвина Ланнистера убивает сын.

В пятом сезоне на тот свет оправляются уже 246 человек, а в шестом уже в два раза больше - 540. В нем авторы сценария буквально распотрошили дома Баратеона, Болтона и Тирелла, оставив их без наследников.

Однако, самым кровавым по количеству смертей все же стал седьмой сезон - там жизни лишились 1096 человек, впрочем, число потерь среди главных героев оказалось минимальным за всю историю саги - 13 из всех «покойничков».

В общей же сложности за все семь сезонов насчитывается 2339 смертей, пишет Washington Post.



