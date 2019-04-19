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    Шоу-биз

    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»

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    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»

    Самым безопасным местом в географии сериала, где за семь сезонов умерло меньше всего персонажей, оказалась Золотая дорога

    В то время как фанаты с нетерпением ждут релиза второй серии «Игры престолов-8», чтобы узнать, кому из любимых героев удастся выжить, журнал Washington Post, напротив, решил подсчитать, сколько персонажей уже почило в бозе в предыдущих семи сезонах.

    Авторы исследования выявили любопытную тенденцию: с выходом каждого нового сезона количество смертей неизменно росло. В связи с этим они предположили, что последний станет самым кровавым. Они обещали дополнить свою информацию сразу же после финального эпизода саги.

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    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»
    Подсчитано точное количество смертей в «Игре престолов»

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    Самым безобидным оказался первый сезон. Сценаристы отправили на тот свет всего 59 героев «Игры престолов», в том числе и Эддарда Старка. Однако эта смерть, по словам Софи Тернер, которая сыграла его дочь Сансу, показала, что мир больше никогда не станет прежним и никто из персонажей не находится в безопасности.

    Во втором сезоне авторы сценария вошли во вкус - жертвами их кровожадной фантазии стали уже 130 героев, но при этом они «угробили» в основном второстепенных персонажей. Поэтому не смотря на то, что по сравнению с первым сезоном цифра больше, количество смертей главных героев тут минимальна.

    Большая часть погибших пришлась на битву у Черноводной гавани. Кстати, любопытно то, что если обратить особое внимание на звуки битвы и происходящее на экране, то можно заметить, что шумы смерти часто включены в сцены, где на самом деле никто не умирает.

    В третьем сезоне почили в бозе 87 человек, в число которых вошли и четыре ключевых героя, чьи жизни унесла Кровавая свадьба.

    Четвертый сезон со 181 смертью снова подтвердил кровавый статус саги. От яда умирает Джоффри Баратеон, Оберин Мартелл погибает из-за собственной самонадеянности, будучи в шаге от победы, а Тайвина Ланнистера убивает сын.

    В пятом сезоне на тот свет оправляются уже 246 человек, а в шестом уже в два раза больше - 540. В нем авторы сценария буквально распотрошили дома Баратеона, Болтона и Тирелла, оставив их без наследников.

    Однако, самым кровавым по количеству смертей все же стал седьмой сезон - там жизни лишились 1096 человек, впрочем, число потерь среди главных героев оказалось минимальным за всю историю саги - 13 из всех «покойничков».

    В общей же сложности за все семь сезонов насчитывается 2339 смертей, пишет Washington Post.

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