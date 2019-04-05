Эмилия Кларк опасается, что ее мама может проболтаться о финале «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родительница Эмилии разговаривает во сне, отсюда и волнения актрисы

Показ восьмого и последнего сезона «Игры престолов» канал HBO начнет уже 14 апреля. Миллионы поклонников ждут этой даты с большим нетерпением и многие, конечно, хотели бы знать заранее, что случится с любимыми героями к концу сериала.

Но актеры и создатели фильма не могут раскрыть этот секрет, поскольку вся съемочная группа дала подписку о неразглашении сюжета. Но, как недавно призналась исполнившая роль Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк, кое-кому она все же рассказала, чем закончится битва за Железный трон.

Речь идет о матери актрисы Дженнифер. В эфире шоу Стивена Кольбера Эмилия отметила, что не должна была этого делать, однако от мамы ничего скрыть не смогла. Правда, через некоторое время родительница заявила: она уже «забыла», что именно рассказала ей дочь.

«Она сказала: «Я не могу вспомнить. Что там произошло?» И я ответила: «Не хочу рассказывать дважды. Ты упустила свой шанс!» – со смехом отметила Кларк.

Как пошутила «мать драконов», теперь у нее есть новый повод для беспокойства. Мама может, совсем того не желая, проболтаться о событиях сериала во сне. Например, если задремлет в самолете.

«Если она уснет в самолете, боюсь, она расскажет и даже не осознает, что натворила. Но ее подсознание точно помнит, что произошло в последнем сезоне», – цитирует Эмилию Fox News.