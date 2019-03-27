Звезда «Игры престолов» призналась, что имела интимные отношения с девушками



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Софи Тернер

Все экспериментируют, - призналась актриса

23-летняя звезды телесаги «Игра престолов» Софи Тернер и 21-летняя Мэйси Уильямс стали новыми героинями журнала Rolling Stones. Они не только вместе снялись для обложки, но и дали интервью изданию. Так, Тернер рассказала о своей помолвке с Джо Джонасом и призналась, что встречалась с девушками:

«Я готовилась к тому, что буду одинокой до конца жизни. Я думаю, как только вы найдете нужного человека, вы это сразу узнаете. Я чувствую себя намного старше, чем я есть на самом деле. Я чувствую, что прожила достаточно, чтобы это знать. Я встретила достаточно парней и девушек. Я не чувствую себя на 22, а ощущаю себя на 27-28 лет», - сказала она.

Что же касается упоминания девушек, с которыми у актрисы, судя по всему, тоже были отношения, то она объяснила:

«Все экспериментируют. Это часть взросления. Я люблю душу, а не пол», - заявила Тернер.

Конечно, не обошлось в интервью и без вопросов об «Игре престолов», финальный сезон которого стартует совсем скоро. Тернер призналась, что во время съемок очень подружилась со своей экранной сестрой Арьей Старк, которую сыграла Мэйси Уильямс. Они успели стать едва ли не лучшими подругами.