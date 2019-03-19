Опубликован рейтинг лучших и худших персонажей «Игры престолов»



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В тройке лидеров оказались Ланнистеры

В ожидании выхода заключительного, восьмого сезона «Игры престолов», который выйдет 14 апреля, журналисты The Independent Джек Шепард и Джейкоб Столуорси составили рейтинг из 70 персонажей саги от лучшего к худшему. В самом низу списка оказались более назойливые и раздражающие герои, по версии не только журналистов, но и зрителей. Далее возможны спойлеры.

В тройку худших персонажей входит брат Джона Сноу и Арьи Рикон Старк. В отличие от своих братьев и е, Рикон был бесполезным на протяжении всего сериала. Он смог продвинуть сюжет лишь однажды - когда его подстрелил в «Битве бастардов» Рамси Болтон. Следом за ним расположился Робин Аррен, сын сестры Кейтлин Старк. Зрителям он запомнился тем, что его мать кормила грудью до десяти лет. Замыкает тройку худших Ренли Баратеон - брат умершего короля, который имеет всего две запоминающиеся черты: он был геем, и его убила тень, которую родила Миссандея.

Лучшими персонажами по версии The Independent стали Ланнистеры. На третьем месте оказался Джейме Ланнистер, на втором - Тирион, во многом благодаря своему чувству юмора и нестандартному взгляду на вещи. Первое место по праву досталось Серсее Ланнистер. Журналисты отметили, что ее характер получился сложным и кровожадным.

«Тем не менее благодаря сочувствующему исполнению Лины Хиди вам все еще жаль ужасающую Королеву Семи Королевств Вестероса. Как один из самых сложных персонажей, когда-либо появлявшихся на экранах телевизоров, нельзя отрицать, что она стала лучшим персонажем «Игры престолов» на сегодняшний день», - написали журналисты The Independent.

Джерело: teleprogramma.pro